المفوضية تعقد اجتماعاً موسعاً لبحث تحضيرات فتح «سجل الناخبين» لعام 2025

عُقد اجتماع موسع برئاسة مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خالد الموسي، عبر تطبيق Google Meet، وبحضور رئيس قسم التواصل عبدالرؤوف شنب، ورئيسة قسم التوعية عائشة تبوت إبراهيم، بالإضافة إلى محمد الشيخ وطه زرقون من فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا، كما شهد الاجتماع مشاركة منسقي التوعية والتواصل بالمكاتب الانتخابية التابعة للإدارة المستهدفة في المجموعة الثانية.

وخلال الاجتماع، “تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات لفتح سجل الناخبين، والذي سيتم الإعلان عن افتتاحه قريبًا”.

وناقش الحاضرون “آليات التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، بما في ذلك دور منسقي التوعية والتواصل. في المكاتب الانتخابية في تنظيم الحملات التوعوية على المستوى المحلي”.

كما تم التركيز على “وضع استراتيجيات فعّالة لتوعية المواطنين بأهمية التسجيل في سجل الناخبين، خاصة في المناطق النائية، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في العملية الانتخابية. كما تناول الاجتماع سبل تحسين الشراكات مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، بهدف دعم جهود التوعية الانتخابية عبر مختلف المنصات الإعلامية”.

وتطرّق المجتمعون إلى “توزيع مواد توعوية متكاملة تشمل المطويات التوضيحية والفيديوهات القصيرة، وتوزيعها عبر قنوات التواصل المختلفة، بما في ذلك الإذاعات المحلية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، كما تم اقتراح إنشاء نظام متابعة وتقييم دوري لقياس فعالية حملات التوعية ومدى تفاعل الجمهور معها”.

ويأتي هذا الاجتماع في “إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المفوضية لضمان التحضيرات الكاملة للعملية الانتخابية بوجه عام ومرحلة فتح سجل الناخبين للمجالس البلدية (المجموعة الثانية 2025) بوجه خاص”.