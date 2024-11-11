المفوضية تعقد اجتماعاً موسعاً لتأمين الانتخابات بالمنطقتين الشرقية والجنوبية

عقد صباح اليوم، اجتماع موسع في مدينة بنغازي ضم كلا من رؤوساء مكاتب الإدارة الانتخابية، ومعاوني مدراء الأمن ورؤوساء الغرف الفرعية لتأمين وحماية الانتخابات بالمنطقتين الشرقية والجنوبية، وبحضور مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالمنطقة الشرقية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق الأمني بين المفوضية والأجهزة الأمنية لتذليل الصعوبات التي قد تواجه عملية الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية المقررة في 16 نوفمبر الجاري.

المفوضية تعقد اجتماعا موسعا لتأمين الانتخابات بالمنطقتين الشرقية والجنوبية عُقد صباح اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الاثنين، ١١ نوفمبر ٢٠٢٤