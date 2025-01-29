 المفوضية تعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات لـ«انتخابات المجالس البلدية»

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اجتماعًا بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية وفريق الدعم الدولي.

وجاء هذا الاجتماع “لمراجعة وتقييم المرحلة الحالية ( قبول طلبات الترشح ) ومناقشة الاستعدادات للمراحل المقبلة من انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025)”.

وافتتح الدكتور السايح الاجتماع “بتقييم شامل للمرحلة الحالية، التي شملت عملية تسجيل المترشحين، حيث تم تسليط الضوء على أهم الملاحظات والتحديات التي واجهتها المفوضية خلال هذه المرحلة، وناقش الحاضرون كيفية تذليل هذه التحديات وتعزيز الأداء لضمان سير العملية الانتخابية بفعالية”.

كما تطرق الاجتماع إلى “استعدادات الإدارات الفنية للمراحل المقبلة، التي تشمل فتح سجل الناخبين وتوزيع بطاقة الناخب، واستعرضت الإدارات جاهزيتها من حيث الموارد البشرية والتقنية لتنفيذ هذه المهام الحساسة، حيث أكدت على أهمية التنسيق المشترك بين الإدارات لضمان سلاسة وشفافية العملية الانتخابية”.

ويأتي هذا الاجتماع “ضمن إطار التحضيرات لاستكمال انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، التي انطلقت في 19 يناير 2025، وتعكس هذه الاجتماعات التزام المفوضية بتحقيق أقصى درجات الشفافية والكفاءة في إدارة العملية الانتخابية لضمان حقوق المواطنين في المشاركة الفعالة”.