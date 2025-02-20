المفوضية تعقد اجتماعها الأول لمتابعة فتح «سجل الناخبين»

عقدت غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماعها الأول في إطار التحضيرات لانطلاق مرحلة فتح سجل الناخبين، وذلك برئاسة أشرف حمودة، رئيس غرفة العمليات الرئيسية، وبحضور أعضاء الغرفة.

وتناول الاجتماع “التنسيق الكامل بين مختلف الأقسام لضمان سير عملية التسجيل بسلاسة، والاستعداد لمواجهة أي تحديات قد تطرأ خلال هذه المرحلة الهامة، وأكد أن الغرفة الرئيسية تشرف على عمل 17 غرفة فرعية، بهدف تسهيل التواصل والرد على أي إشكاليات أو استفسارات قد تواجه سير عملية التسجيل”.

وأشار حمودة إلى “أن هذه الغرف الفرعية ستكون في حالة استعداد قصوى لمعالجة أي تحديات فنية أو لوجستية، بما يسهم في تحقيق انطلاقة ناجحة لعملية تسجيل الناخبين، والمقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق22 فبراير، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لضمان توفير بيئة آمنة وشفافة للمواطنين الراغبين في تسجيل أسمائهم ضمن السجل الانتخابي”.

وتأتي هذه الجهود في إطار “حرص المفوضية على ضمان مشاركة واسعة من المواطنين في العملية الانتخابية”.

غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية تعقد اجتماعها الأول لمتابعة فتح سجل الناخبين عقدت غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الخميس، ٢٠ فبراير ٢٠٢٥