المفوضية تعقد مؤتمراً صحفياً حول انتخابات المجالس البلدية

عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا، فور انتهاء عملية الاقتراع بـ(58) بلدية، لانتخابات المجالس البلدية.

وأعلنت المفوضية ان “إحصائيات عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية المجموعة الأولى 16 نوفمبر، النسبة الأولية من المقترعين بلغت 74٪، مع استمرار عملية الفرز و العد وبدء عملية الجدولة يوم غد بمقر المفوضية”.

واكد رئيس غرفة العمليات أشرف احمودة، “استمرار عملية فرز و عد الأصوات عقب إغلاق المراكز الانتخابية في (58) بلدية”.

وكانت أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم، عن “فتح جميع مراكز الاقتراع هذا اليوم 16 نوفمبر 2024، لبدء عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية المجموعة الأولى”.

وجاء في البيان: “بتاريخ اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024 انطلقت عملية الاقتراع في عدد (352) مركزاً انتخابياً وبعدد (777) محطة اقتراع في عدد (58) مجلساً بلدياً، تحتوي على عدد (186055) ناخباً وناخبة مسجلين في سجل انتخاب المجالس البلدية سيتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع ابتداءً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً، وذلك للإدلاء بأصواتهم واختيار من سيتولى حمل الأمانة عنهم، ونقل مطالباتهم الخدمية والتنموية إلى السلطات التنفيذية”.

#الآن | مؤتمر صحفي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عقب إغلاق مراكز الاقتراع لانتخاب المجموعة الأولى للمجالس البلدية البالغ عددها 58 بلدية. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في السبت، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤