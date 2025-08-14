المفوضية تعلق العملية الانتخابية في دائرة صياد والحشان

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الخميس 14 أغسطس 2025، قرار مجلسها رقم (133) لسنة 2025 بتعليق العملية الانتخابية الخاصة بالمجموعة الثانية من المجالس البلدية في دائرة صياد والحشان، على أن تستأنف فور زوال أسباب التعليق.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما في ذلك القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية ولائحته التنفيذية، وتقارير الإدارة العامة حول سير العملية الانتخابية، وقرار المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم (369) – 72 ق، في جلسة 6 أغسطس 2025.

وتضمن القرار تكليف الإدارة العامة بمتابعة الإجراءات اللازمة لاستئناف العملية الانتخابية وإبلاغ مجلس المفوضية بأي مستجدات قانونية ولوجستية.

وأكد مجلس المفوضية على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، والتقيد بما جاء فيه من تعليمات.