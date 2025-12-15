المفوضية تعلن أرقام استلام بطاقات ناخبي بلديتي تاجوراء والجديدة

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إحصائيات توزيع بطاقات الناخب لانتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة للعام 2025. حدّدت الإحصائية تاريخ 14 ديسمبر 2025 موعدًا لاعتماد البيانات الخاصة ببلديتي تاجوراء والجديدة.

سجّلت الإحصائيات تسليم 14 ألفًا و543 بطاقة ناخب في البلديتين. بيّنت البيانات استلام 3 آلاف و549 ناخبة لبطاقاتهن، مقابل 10 آلاف و994 ناخبًا من الرجال.

أوضحت المفوضية أن الدائرة الانتخابية الجمالي شهدت نسبة استلام بلغت 79 في المئة، فيما بلغت نسبة الاستلام في دائرة تاجوراء الجديدة 99.8 في المئة.

أظهرت الأرقام استلام 2 ألف و871 بطاقة من قبل النساء في تاجوراء، و678 بطاقة في الجديدة، بينما استلم الرجال 9 آلاف و11 بطاقة في تاجوراء، و1,983 بطاقة في الجديدة، ليصل إجمالي البطاقات المستلمة إلى 11 ألفًا و882 بطاقة في تاجوراء، و2,661 بطاقة في الجديدة.

وتجري انتخابات المجالس البلدية ضمن خطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتعزيز اللامركزية، وتوسيع المشاركة الشعبية، ودعم المسار الديمقراطي على المستوى المحلي في مختلف البلديات الليبية.