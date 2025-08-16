المفوضية تعلن: أكثر من 160 ألف ناخب شاركوا في انتخابات المجالس البلدية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عدد المقترعين في انتخابات المجالس البلدية بلغ، وفق الإحصائيات الأولية، 161,684 ناخبًا، وذلك بعد قفل مراكز الاقتراع.

وأوضحت المفوضية أن نسبة المشاركة الأولية في عملية التصويت قد بلغت نحو %71، في إشارة إلى تفاعل واسع من المواطنين مع العملية الانتخابية.

ويمكن للمواطنين الراغبين في الاستفسار أو متابعة النتائج النهائية زيارة الموقع الرسمي للمفوضية عبر الرابط:

🔗 www.hnec.ly

تأتي هذه الانتخابات ضمن المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية التي تنظمها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار جهود تعزيز الديمقراطية واللامركزية في البلاد. وتُعد هذه المرحلة استكمالًا لمسار انتخابي بدأ في عدد من البلديات خلال الأشهر الماضية، وتهدف إلى تجديد الشرعية المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

وكانت العملية الانتخابية قد جرت في أجواء تنظيمية آمنة، وسط إشادة محلية ودولية بنجاح المفوضية في تنفيذ الاستحقاق رغم التحديات اللوجستية والسياسية.