المفوضية تعلن إحصائية جديدة حول توزيع «بطاقات الناخبين»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، أحدث إحصائية بشأن توزيع بطاقات الناخبين الخاصة بانتخابات المجالس البلدية – المجموعة الثانية، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية للعملية الانتخابية في عدد من البلديات.

وبحسب البيانات الصادرة عن المفوضية، فقد بلغ إجمالي عدد البطاقات التي تم تسليمها حتى تاريخه 58,418 بطاقة، منها 40,455 بطاقة للناخبين الذكور، و17,963 بطاقة للناخبات، فيما أشارت المفوضية إلى أن عدد الناخبات اللاتي استلمن بطاقاتهن اليوم فقط بلغ 1,441 ناخبة.

ودعت المفوضية جميع المواطنين المعنيين إلى التوجه لمراكز التوزيع المحددة لاستلام بطاقاتهم الانتخابية في أقرب وقت، مؤكدة أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات تبدأ بالحصول على بطاقة الناخب.

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