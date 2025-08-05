المفوضية تعلن إضافة نقابة فرعية جديدة لـ«النقابة العامة للموانئ والبحارة» في طرابلس

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قراراً مهماً برقم (128) لسنة 2025 يقضي بإضافة نقابة فرعية تحت مسمى “النقابة الفرعية البطنان” للنقابة العامة للموانئ والبحارة، وذلك خلال اجتماع المجلس التاسع عشر المنعقد في الرابع من أغسطس 2025 بالعاصمة طرابلس.

وجاء القرار بعد الاطلاع على سلسلة من القوانين والتشريعات المتعلقة بالانتخابات والنقابات المهنية، منها الإعلان الدستوري لعام 2011 والقوانين المنظمة لعمل المفوضية والانتخابات، بالإضافة إلى اللائحة التنظيمية لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، والقرارات السابقة الخاصة بنقابة الموانئ والبحارة.

ويهدف القرار إلى تعزيز التمثيل النقابي للموانئ والبحارة في ليبيا، وتوسيع نطاق النقابة العامة من خلال تأسيس فرع جديد في منطقة البطنان، بما يسهم في تنظيم قطاع الموانئ والعمال البحريين بشكل أكثر فاعلية.

وبموجب القرار، يُطلب من كافة الجهات المختصة التقيد والتنفيذ الفوري للقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في الخامس من أغسطس 2025.

وهذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة خطوات تعزز من دور النقابات المهنية في ليبيا، وتسهم في تنظيم العملية النقابية والانتخابية في البلاد، بما يتوافق مع القوانين الوطنية والإطار الدستوري.

تأجيل انتخاب النقابة الفرعية لطب الأسنان في طرابلس إلى إشعار لاحق

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات تأجيل موعد انتخاب النقابة الفرعية لطب الأسنان في طرابلس، وذلك إلى حين إشعار آخر. يأتي هذا القرار في إطار حرص اللجنة على تنظيم الانتخابات في ظروف مناسبة تضمن سيرها بشكل منظم وشفاف، وسوف يتم الإعلان لاحقًا عن الموعد الجديد للانتخاب فور استكمال الترتيبات اللازمة.