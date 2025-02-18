المفوضية تعلن إلغاء العملية الانتخابية للمجلس البلدي الجديدة

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (45) لسنة 2025، بشأن إلغاء العملية الانتخابية للمجلس البلدي (الجديدة).

وجاء في القرار: “لعدم توفر متطلبات العملية الانتخابية لانتخاب المجلس البلدي الجديدة)، تلغى العملية نهائيا، وعلى وزارة الحكم المحلي اتخاذ ما يلزم من إجراءات بناء على قرارها رقم (548) لسنة 2018 بشأن إنشاء المجلس البلدي، وعلى الإدارة العامة المباشرة في رفع دعوة جنائية ضد رئيس وأعضاء المجلس التسييري القائم وفق المادة (62) – الجرائم الانتخابية من اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية رقم (43) لسنة 2023.

وبحسب المفوضية، “يعمل بهذا القرار بتاريخ صدوره، ويلغى كل حكم مخالف، وينشر في وسائل الإعلام والنشر المتاحة”.

#قرار مجلس المفوضية رقم (45) لسنة 2025 بشأن إلغاء العملية الانتخابية للمجلس البلدي (الجديدة) تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الثلاثاء، ١٨ فبراير ٢٠٢٥