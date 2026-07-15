المفوضية تعلن استمرار الاقتراع لانتخابات النقابة العامة للمعلمين

تتواصل عملية الاقتراع لانتخابات النقابات الفرعية للنقابة العامة للمعلمين في مراكز التصويت المعتمدة، وفق الجدول الزمني المحدد بموجب قرار مجلس المفوضية رقم (142) لسنة 2026.

وأكدت المفوضية أن العملية الانتخابية تجري وسط جاهزية اللجان الانتخابية والفرق الفنية والإدارية، بما يضمن استمرار التصويت بشكل منظم وفق معايير النزاهة والشفافية المعتمدة.

ودعت المفوضية جميع المعلمين والمعلمات المقيدين في سجل الناخبين إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم والإدلاء بأصواتهم، للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق النقابي وتعزيز المشاركة في اختيار ممثليهم.

وأوضحت المفوضية أن متابعة آخر المستجدات المتعلقة بعملية الاقتراع متاحة عبر صفحة انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، التي تنشر التحديثات المتعلقة بسير العملية الانتخابية بشكل مستمر.