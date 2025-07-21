المفوضية تعلن القائمة النهائية لمرشحي «نقابة أطباء الأسنان»

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (122) لسنة 2025، المتعلق بإضافة قائمة نهائية لمرشحي انتخابات النقابات الفرعية لنقابة أطباء الأسنان، وذلك استكمالاً للقرار رقم (114) لسنة 2025.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته، والقوانين المنظمة لعمل المفوضية والانتخابات، بالإضافة إلى القرارات ذات الصلة بإجراءات انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

ونص القرار في مادته الأولى على إضافة قائمة “التقدم” المرشحة لانتخابات النقابة الفرعية بمنطقة الزاوية ضمن القوائم النهائية المعتمدة لانتخابات النقابات الفرعية لنقابة أطباء الأسنان.

وأكد القرار، الذي صدر عن مجلس المفوضية في طرابلس بتاريخ 20 يوليو 2025، على العمل به فور صدوره، ووجوب التقيد به من قبل الجهات المعنية، مع نشره في جميع وسائل الإعلام المتاحة.