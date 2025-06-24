المفوضية تُعلن نتائج انتخابات نقابة موظفي الشؤون الاجتماعية

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قرار مجلسها رقم (104) لسنة 2025، بشأن اعتماد النتائج الأولية لانتخاب النقابة العامة لموظفي الشؤون الاجتماعية، وذلك استناداً إلى الإطار الدستوري والتشريعي المنظم لعمل النقابات المهنية، ووفقاً للائحة التنظيمية والإجراءات الخاصة بانتخاب النقابات المعتمدة من قبل المفوضية.

وبحسب القرار، فقد أسفرت العملية الانتخابية عن فوز قائمة “الميثاق” بمقاعد النقابة العامة، والتي تضم الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. أسامة عبد السلام حمد الصاوي – رئيساً

2. منال محمد علي باكير – نائباً

3. عبد الجليل علي عبد الجليل علي – عضواً

4. ربيعة حامد سالم أبودبوس – عضواً

5. أحمد سعيد أحمد عبد الله – عضواً

6. سليمة عبد العاطي المقطوش عبد الله – عضواً

7. مبروكة محمد حماد حماد – عضواً

8. عبد السلام محمود عبد السلام الجنيدي – عضواً

9. بسمة شعبان مسعود اللافي – عضواً

10. أشرف مصطفى حسن امطول – عضواً

11. مريم ياسين إبراهيم ياسين – عضواً

وأكد القرار على سريان العمل به من تاريخ صدوره، موجهاً الجهات المختصة بالتقيد بتنفيذه، مع الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام المتاحة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في دعم الممارسة الديمقراطية وتعزيز المشاركة النقابية والمهنية، وفقاً لما نص عليه القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية، ولائحته التنفيذية.