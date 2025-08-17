المفوضية تعلن النتائج الأولية لانتخابات نقابات «أطباء الأسنان والحرفيين السياحيين»

أصدر مجلس المفوضية القرار رقم (136) لسنة 2025، القاضي بالإعلان عن النتائج الأولية لانتخاب النقابات الفرعية للنقابة العامة لأطباء الأسنان.

ويأتي هذا الإعلان ضمن استكمال الإجراءات الانتخابية وفقاً للوائح التنظيمية المعتمدة، حيث يتيح للأطباء الاطلاع على النتائج الأولية قبل المصادقة النهائية عليها.

#قرار مجلس المفوضية رقم (136) لسنة 2025 بشأن الإعلان عن النتائج الأولية لانتخاب النقابات الفرعية للنقابة العامة لأطباء الأسنان تم النشر بواسطة ‏اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية ‏ في الأحد، ١٧ أغسطس ٢٠٢٥

كما أصدر مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قراره المرقم (139) لسنة 2025، والمتعلق بالإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات النقابة العامة الحرفية للمهن السياحية.

#قرار مجلس المفوضية رقم (139) لسنة 2025 بشأن الإعلان عن النتائج الأولية لانتخاب النقابة العامة الحرفية للمهن السياحية تم النشر بواسطة ‏اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية ‏ في الأحد، ١٧ أغسطس ٢٠٢٥

وجاء هذا القرار بعد استكمال عمليات الاقتراع والفرز الخاصة بانتخابات النقابة، والتي جرت في أجواء تنظيمية سلسة وبمشاركة فعالة من أعضاء الهيئة العامة.

وأكد المجلس أن إعلان النتائج الأولية يأتي في إطار التزام المفوضية بالشفافية والمهنية في إدارة العملية الانتخابية، مع فتح الباب أمام تقديم الطعون والاعتراضات ضمن المدد القانونية المقررة.

ودعت المفوضية جميع الأطراف المعنية إلى اعتماد القنوات الرسمية للاطلاع على تفاصيل النتائج الأولية ومتابعة مجريات المرحلة التالية، بما يضمن الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية واحترام الإرادة الحرة للناخبين.