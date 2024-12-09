المفوضية تعلن النتائج الأولية لانتخابات «شركة الحديد والصلب ونقابة التفتيش»

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (136) بشأن الإعلان عن النتائج الأولية لانتخاب (النقابة العامة لعمال الشركة الليبية للحديد والصلب).

وأمس، قامت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بتنفيذ عملية انتخاب النقابة العامة للتفتيش والتوجيه التربوي، حيث افتتح مركز الانتخاب الكائن بمقر مكتب الادارة الانتخابية سرت أبوابه من الساعة 9:00 صباحا وحتى 4:00 عصرا، حيث يبلغ عدد النقابات الفرعية 23 نقابة، وشارك في الاقتراع 23 نقيب فرعي، أي ما نسبته 100 % من إجمالي عدد النقابات الفرعية”.

وبحسب المفوضية، “تتنافس على رئاسة النقابة العامة للتفتيش والتوجية التربوى عدد قائمتين: 1 / قائمة المهنية والوفاء، 2/ قائمة الحقيقة”.

تجدر الإشارة إلى أن “عملية الاقتراع أشرف على تنفيذها موظفو مكتب الإدارة الانتخابية (سرت) وبإشراف مباشر من قبل اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.

#قرار مجلس المفوضية رقم (136) بشأن الإعلان عن النتائج الأولية لانتخاب (النقابة العامة لعمال الشركة الليبية للحديد والصلب) تم النشر بواسطة ‏اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية ‏ في الاثنين، ٩ ديسمبر ٢٠٢٤

كما صدر قرار مجلس المفوضية (139) لسنة 2024، بشأن الإعلان عن النتائج الأولية لانتخاب (النقابة العامة للتفتيش والتوجيه التربوي).