المفوضية تعلن النتائج النهائية لانتخابات نقابة المهن الإلكترونية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بموجب قرار مجلسها رقم (103) لسنة 2025، عن النتائج النهائية لانتخابات النقابة العامة لنقابة المهن الإلكترونية والتبريد والأعمال الكهربائية.

وأسفرت النتائج عن فوز قائمة (النواة) بكافة المقاعد النقابية، وجاء التشكيل على النحو التالي:

خليل مسعود محفوظ عبدالله – رئيساً

محمد فؤاد الهاشمي الشريف – عضواً

أبوبكر أحمد سالم عامر – عضواً

عامر محمد عامر بلق – عضواً

منذر عبد الفتاح بوعجيلة أبو هدمة – عضواً

خليل عبد الحفيظ خليل المحمودية – عضواً

أشرف أحمد الشريف الدرسي – عضواً

وأكدت المفوضية أن القرار يدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره، ويُنشر عبر وسائل الإعلام المعتمدة.

يُشار إلى أن هذا الإعلان يأتي تتويجًا لسلسلة من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي اتخذتها المفوضية، بدءًا من اعتماد لائحة الانتخابات، مرورًا بالإعلان عن النتائج الأولية، وانتهاءً بتثبيت النتائج النهائية.