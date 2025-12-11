المفوضية تعلن انتهاء فترة الترشّح لبلديتي تاجوراء والجديدة

أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات للناخبين والناخبات في بلديتي تاجوراء والجديدة انتهاء فترة الترشّح لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025) بنهاية دوام العمل يوم الإثنين الموافق 15 ديسمبر 2025.

ودعت المفوضية جميع الراغبين في الترشّح إلى التوجه إلى مكاتب الإدارة الانتخابية في طرابلس والساحل الغربي خلال المواعيد الرسمية لاستكمال جميع متطلباتهم، لضمان قبول طلباتهم ضمن الإجراءات القانونية المعتمدة.

وتأتي هذه الدعوة في إطار التحضيرات الجارية لإجراء انتخابات المجالس البلدية في ليبيا، والتي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين المواطنين من اختيار ممثليهم المحليين، بما يعكس الالتزام بالديمقراطية والشفافية في إدارة الشؤون المحلية.

وتهدف المفوضية من خلال تحديد المواعيد النهائية للترشّح إلى تنظيم العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المرشحين.