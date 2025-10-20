المفوضية تعلن انطلاق العملية الانتخابية في 11 بلدية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 انطلاق العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية المنتهية الولاية القانونية والمستحدثة بمجالس تسييرية (المجموعة الثالثة – 2025) في 11 بلدية تمثل الدوائر الانتخابية المستهدفة.

وأوضحت المفوضية أن أولى مراحل العملية تتضمن تسجيل الناخبين باستخدام الرسائل النصية للذين هم مقيدون بسجل مصلحة الأحوال المدنية، شرط أن يكون رقم الهاتف مرتبطاً بالرقم الوطني، وبالحضور الشخصي للناخبين المقيمين ضمن نطاق البلديات وغير المقيدين بسجل الأحوال المدنية وفق الإجراءات والمستندات المحددة.

وأضافت أن من سبق تسجيله في البلديات التي توقفت فيها العملية في المجموعتين الأولى والثانية غير مطالب بإعادة التسجيل.

وأشارت المفوضية إلى أن مرحلة التسجيل ستستمر حتى 2 نوفمبر 2025، وأن التسجيل في سجل الانتخابات البلدية يُعد مباشراً في سجل الانتخابات الرئاسية والنيابية، مما يؤهل الناخب للمشاركة فيها دون الحاجة إلى إعادة التسجيل.

ودعت المفوضية المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في اختيار المجالس البلدية، مؤكدة أن نتائج المشاركة ستؤثر مباشرة على أداء هذه المجالس خلال مدة ولايتها القانونية البالغة أربع سنوات.

كما ناشدت المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ووسائل الإعلام دعم حملات التوعية والتحفيز على المشاركة لتعزيز مصداقية العملية الانتخابية.

وأفادت المفوضية بأن العملية الانتخابية في بلدية جنزور ما زالت معلقة ضمن المجموعة الثالثة على أن تُستأنف مباشرة بعد زوال أسباب التعليق، مع متابعة الإجراءات القانونية واللوجستية المتعلقة بالاستئناف، مؤكدة على الالتزام بالتنفيذ منذ تاريخ صدور القرار في 20 أكتوبر 2025.

