المفوضية تعلن انطلاق توزيع بطاقات الناخبين لـ«انتخابات المجالس البلدية»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات صباح السبت 28 يونيو 2025 عن بدء مرحلة توزيع بطاقات الناخبين ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، والتي تعد من أهم مراحل العملية الانتخابية.

وأوضحت المفوضية أن مراكز التوزيع فُتحت في 62 دائرة انتخابية معتمدة، شملت 1075 مركزًا انتخابيًا في مختلف مناطق البلديات، وذلك بعد تأجيل هذه المرحلة في الدور الأول بسبب عدم استكمال الاشتراطات الفنية واللوجستية المتعلقة بسوء الأوضاع الأمنية والتوترات في مناطق تنفيذ الانتخابات.

وأشارت المفوضية إلى أن توزيع البطاقات سيستمر لمدة 20 يومًا حتى الخميس 17 يوليو 2025، ودعت جميع الناخبين والناخبات الذين سجلوا بياناتهم بمنظومة تسجيل الناخبين إلى التوجه إلى المراكز المحددة لاستلام بطاقاتهم، والتي تمكّنهم من المشاركة في الاقتراع.

كما نوهت إلى أن بطاقات الناخبين الصادرة عام 2021 غير صالحة للاستخدام في انتخابات 2025.

وأكدت المفوضية أن انتخابات المجالس البلدية تلعب دورًا محوريًا في تلبية الاحتياجات الخدمية وتوسيع ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 59 لسنة 2012 الخاص بنظام الإدارة المحلية، فضلاً عن دورها في القيادة والتخطيط وصناعة القرار داخل البلديات، والمساهمة في التنمية المكانية وتحقيق الاستقرار.

ودعت المفوضية السلطات التنفيذية والتشريعية في مؤسسات الدولة إلى تقديم الدعم والرعاية لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، مؤكدة أن خيار أبناء الوطن لا يتعدى صناديق الاقتراع، وأن نجاح الانتخابات يرتبط بوعيهم والتزامهم. وختامًا، تمنت المفوضية التوفيق للجميع لما فيه خير الوطن واستقراره ونمائه.