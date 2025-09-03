المفوضية تعلن بدء إجراءات «انتخابات النقابة العامة للصناعات الغذائية»

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن انطلاق عملية انتخابات النقابة العامة للصناعات الغذائية، وذلك من خلال نشر سجل الناخبين للنقابات الأساسية يومي الاثنين والثلاثاء، الموافق 8 و9 سبتمبر 2025، بغرض الاطلاع عليه وتقديم الطعون خلال المدة القانونية المحددة، وهي يومان من تاريخ النشر

وسيتم نشر سجل الناخبين في مقرات مكاتب الإدارات الانتخابية الواقعة في نطاق النقابات الأساسية، إضافة إلى مقرات النقابات نفسها، وذلك وفق التوزيع التالي:

مصنعي طرابلس والسواني للأعلاف – طرابلس إدارة الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة – طرابلس مطحن جنوب طرابلس – طرابلس مطحن علف القره بوللي – طرابلس مجمع مطاحن عين زارة للسميد والدقيق – طرابلس مجمع غلال صرمان ومصنع علف صرمان – طرابلس مطحن طرابلس ومصنع الجودة – طرابلس مصنع المكرونة طرابلس ومطحن قرجي للسميد – طرابلس إدارة المخازن والصوامع والنقل بشركة المطاحن والأعلاف – طرابلس مطحن سرت للطحن والعلف – سرت مطحن علف زليتن ومطحن غلال زليتن ومصنع مصراتة للمكرونة – زليتن/مصراتة

ودعت اللجنة المعنيين من العاملين في قطاع الصناعات الغذائية إلى مراجعة سجلات الناخبين خلال المدة المحددة، وتقديم أي طعون أو ملاحظات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، في إطار تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.