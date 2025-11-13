المفوضية تعلن موعد بدء تسجيل وكلاء المترشحين في بلديات «المجموعة الثالثة»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن بإمكان المترشحين بالنظام الفردي والقائمة في البلديات المستهدفة ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025)، والتي تشمل بلديات بنغازي، سلوق، قمينس، الأبيار، توكرة، طبرق، قصر الجدي، سرت، وسبها، البدء في تقديم طلبات تسجيل وكلائهم اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025.

وأوضحت المفوضية أن عملية تقديم الطلبات ستجري عبر مكاتب الإدارة الانتخابية في بنغازي، سرت، طبرق، وسبها، داعية جميع المترشحين الذين سبق وأن قدموا تزكياتهم إلى استيفاء متطلبات اعتماد وكلائهم وفق الإجراءات المعتمدة.

وبيّنت المفوضية أن متطلبات اعتماد وكيل المرشح تشمل:

تقديم صورة شخصية إلكترونية للوكيل.

إرفاق صورة من إثبات الهوية.

تعبئة النماذج التالية:

استمارة (1): استمارة تسجيل.

استمارة (2): تسجيل بيانات الوكلاء وتوقيع مدونة السلوك.

وختمت المفوضية إعلانها بالتأكيد على أهمية التقيّد بالمواعيد المحددة واستكمال كافة المتطلبات لضمان اعتماد وكلاء المترشحين بشكل رسمي قبل انطلاق العملية الانتخابية.