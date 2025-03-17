«المفوضية» تعلن بدء التسجيل بالانتخابات في بلدية الجديدة

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “عن فتح باب التسجيل بـ”سجل الناخبين” في بلدية الجديدة”.

ودعت المفوضية “المواطنين المقيمين في البلدية والمقيدين بالسجل المدني إلى التسجيل عبر خدمة الرسائل النصية”.

ووفق المفوضية، “أما بالنسبة للمقيمين غير المقيدين بالسجل المدني، يرجى التوجه إلى لجنة قبول طلبات التسجيل بمركز الانتخاب رقم (44020) مدرسة الجديدة للتعليم الأساسي لاستكمال إجراءات تسجيلهم”.

وبحسب بيان المفوضية، “للاستفسار ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع المفوضية الإلكتروني أو الاتصال بمركز الاتصال والمساعدة على الرقم المجاني 1441”.