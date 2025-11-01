المفوضية تعلن بدء توزيع «بطاقات الناخبين»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن بدء عملية توزيع بطاقات الناخبين في عدد من البلديات الليبية، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025.

وقالت المفوضية إن عملية التوزيع ستستمر من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، في المراكز نفسها التي تم التسجيل بها مسبقاً، وتشمل البلديات التالية: طبرق، قصر الجدي، بنغازي، توكرة، قمينس، الأبيار، سلوق، سرت، وسبها.

ويأتي هذا الإعلان ضمن استعدادات المفوضية لضمان مشاركة واسعة وفعّالة في العمليات الانتخابية المقبلة، مع التأكيد على ضرورة التوجه للمراكز المحددة للحصول على بطاقة الناخب في المواعيد المعلنة.