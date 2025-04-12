المفوضية تعلن بدء قبول طلبات «تسجيل الناخبين»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن “لجان قبول طلبات تسجيل الناخبين ستفتح أبوابها اليوم السبت الموافق 12 أبريل 2025، وستباشر في استقبال طلبات التسجيل من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 مساءً”.

وذكرت المفوضية “بأن آخر موعد لقبول طلبات التسجيل هو يوم غد الأحد الموافق 13 أبريل 2025”.

وأمس، نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إحصائيات التسجيل في (62) مجلسا بلديا مستهدفا في الانتخابات البلدية (المجموعة الثانية 2025).

وبحسب المفوضية، “إجمالي عدد المسجلين (521,987) ناخب وناخبة، وإجمالي عدد المسجلين من الرجال (363,473)، وإجمالي عدد المسجلين من النساء: (158,514)”.