المفوضية تعتمد النتائج النهائية لانتخابات 16 بلدية ضمن «المجموعة الثالثة»

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (228) لسنة 2025 بشأن اعتماد النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية لعدد 16 بلدية ضمن المجموعة الثالثة لعام 2025.

للاطلاع على النتائج النهائية، يمكن زيارة الرابط التالي:

اضغط هنا للاطلاع على القرار والنتائج النهائية

المفوضية تعلن تعديل مواعيد توزيع «بطاقة الناخب»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعديل مواعيد توزيع بطاقة الناخب في بلديات بنغازي، سلوق، قمينس، الأبيار، توكرة، سبها، سرت، طبرق، وقصر الجدي، وذلك خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 18 و19 و20 نوفمبر الجاري، من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 مساءً.

وأكدت المفوضية أن يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025 هو الموعد النهائي لاستلام بطاقة الناخب، ولن يُفتح باب التمديد بعد هذا التاريخ.

ودعت المفوضية الناخبين والناخبات إلى الحضور شخصيًا مصطحبين إثبات الهوية الرسمي، والالتزام بالمواعيد المعلنة.