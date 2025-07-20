المفوضية تعلن تعليق العملية الانتخابية في عدد من الدوائر

أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في قراره رقم (120) لسنة 2025، تعليق العملية الانتخابية في عدد من الدوائر المستهدفة بانتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية للعام 2025، وذلك استنادًا إلى تقارير الإدارة العامة ومداولات اجتماع المجلس الثامن عشر للعام الجاري

ونص القرار في مادته الأولى على تعليق العملية الانتخابية في الدوائر المدرجة بالجدول المرفق، على أن يُعاد استئنافها فور زوال أسباب التعليق. وتضمنت قائمة البلديات التي شملها القرار كلاً من:

طبرق قصر الجدي بنغازي توكرة قمينس الأبيار سلوق سبها سرت وادي زمزم جنزور

كما نصت المادة الثانية على أن تتولى الإدارة العامة متابعة الإجراءات اللازمة لاستئناف العملية الانتخابية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس المفوضية حول المستجدات القانونية واللوجستية ذات الصلة.

وأكدت المادة الثالثة سريان هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.

وتؤكد المفوضية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، مع الالتزام الكامل باستكمال مراحلها حال تهيؤ الظروف المناسبة في الدوائر المعنية.