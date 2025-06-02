المفوضية تعلن جاهزية القوائم الأولية استعداداً لـ«انتخابات المجالس البلدية»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن جاهزية القوائم الأولية للناخبين الخاصة بانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، داعية المواطنين إلى مراجعة أسمائهم والتأكد من صحة بياناتهم في مراكز التسجيل أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمفوضية.

وأوضح فريق فلتر أن هذه الخطوة تُعد من المحطات الأساسية في العملية الانتخابية، وتهدف إلى ضمان إدراج أسماء المواطنين بشكل دقيق في المراكز التي اختاروها مسبقاً.

وفي هذا السياق، يفتح باب الطعون أمام المواطنين الذين يلاحظون أي خطأ في بياناتهم، أو لديهم اعتراضات، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء، 2 و3 يونيو، عبر المحاكم الجزئية الواقعة ضمن دوائرهم الانتخابية، وفقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.

كما نبه الفريق إلى أن المرحلة الحالية تشمل أيضًا إمكانية انسحاب المترشحين، سواء كانوا أفراداً أو ضمن قوائم انتخابية، وذلك خلال الفترة من الاثنين 2 يونيو إلى الأربعاء 4 يونيو 2025، على أن يُعلن لاحقاً عن القوائم النهائية للمترشحين.

ودعا فريق فلتر المواطنين إلى متابعة هذه الإجراءات بدقة، مؤكداً على أهمية المشاركة الفاعلة لضمان الشفافية والمساءلة، سواء من جانب الناخبين أو المترشحين.