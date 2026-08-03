المفوضية تعلن جدول نشر «القوائم والطعون» في انتخابات النقابات

أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات مواعيد نشر الأسماء والقوائم الأولية للمترشحين في انتخابات النقابة العامة لنقابة أصحاب محطات توزيع الوقود والمشتقات النفطية، إلى جانب انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المراقبين الماليين، تمهيدًا لبدء مرحلة الطعون وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأوضحت الإدارة أن يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 4 و5 أغسطس 2026 خُصصا لنشر الأسماء الأولية المترشحة لانتخاب النقابة العامة لنقابة أصحاب محطات توزيع الوقود والمشتقات النفطية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المعنيين للاطلاع عليها وتقديم الطعون خلال المدة القانونية المحددة، والتي تمتد يومين من تاريخ النشر.

وبينت أن نشر الأسماء سيتم في مقري مكاتب الإدارات الانتخابية في طرابلس ومصراتة، إضافة إلى مقر فرع النقابة في مدينة مصراتة، وكذلك عبر الصفحة الرسمية لإدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية على موقع “فيسبوك”.

وأضافت الإدارة أن تقديم الطعون سيكون يومي الأربعاء والخميس الموافقين 5 و6 أغسطس 2026، على أن تُقدم إلى المحكمة الجزئية التي يقع ضمن نطاقها مقر النقابة، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وفي إعلان آخر، أكدت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية أن يومي 4 و5 أغسطس 2026 سيكونان أيضًا موعدًا لنشر القوائم الأولية المترشحة لانتخابات النقابات الفرعية لنقابة المراقبين الماليين.

وأشارت إلى أن القوائم ستُنشر في مقار مكاتب الإدارات الانتخابية الواقعة ضمن نطاق النقابات الفرعية، وفي مقار تلك النقابات إن وجدت، إضافة إلى الصفحة الرسمية للإدارة على موقع “فيسبوك”، لإتاحة المجال أمام الاطلاع عليها وتقديم الطعون خلال المدة القانونية المحددة.

ولفتت الإدارة إلى أن الطعون الخاصة بانتخابات النقابات الفرعية لنقابة المراقبين الماليين تُقدم يومي الأربعاء والخميس الموافقين 5 و6 أغسطس 2026 إلى المحكمة الجزئية المختصة التي يقع ضمن نطاقها مقر النقابة.

وكانت نوهت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى فتح باب الطعون في النتائج الأولية لانتخابات النقابات الفرعية للمعلمين، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 3 و4 أغسطس 2026، وفق المدة القانونية المحددة.

وأوضحت الإدارة أن الطعون تُقدم إلى المحاكم الجزئية الواقعة ضمن نطاق مقرات النقابات الفرعية للمعلمين، وذلك بحسب الإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.