المفوضية تعلن حاجتها إلى توظيف عناصر بـ«الإدارة العامة»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن “حاجتها إلى توظيف عناصر وطنية بالإدارة العامة على سبيل (الندب أو الإعارة).



ووفق إعلان المفوصية، “يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية: حاصل على مؤهل جامعي، ألا تقل خبرة المتقدم عن (5) سنوات عمل فعلية، إجادة إستعمال الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت، القدرة على العمل مع الفريق، واجتياز المقابلة الشخصية بنجاح”.

ووفق المفوضية، “على من لديه الرغبة ويجد في نفسه الكفاءة التقدم بطلب مرفقًا بالسيرة الذاتية باللغة العربية متضمنة عنوان السكن والمؤهل العلمي ورقم الهاتف وترسل الطلبات على البريد الالكتروني:

vacancy@hnec.ly

يذكر أن “آخر موعد لقبول طلبات التوظيف يوم 10/4/2025”.