المفوضية تعلن عن الموعد النهائي للتسجيل في الانتخابات

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنويهًا إلى المواطنين في بلديتي تاجوراء و الجديدة، حيث أعلنت أن لجان قبول طلبات التسجيل ستغلق اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 2:30 ظهرًا.

كما أكدت المفوضية أن آخر موعد للتسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025) سيكون في منتصف هذه الليلة، أي في الساعة 12:00، حيث ستغلق منظومة التسجيل نهائيًا في هذا الموعد، ولن يكون هناك أي تمديد بعد ذلك.

ودعت المفوضية المواطنين إلى ضرورة الانتهاء من تسجيلهم قبل الموعد المحدد لضمان مشاركتهم في الانتخابات.