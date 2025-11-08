المفوضية تعلن عن الموعد النهائي للتسجيل في الانتخابات

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنويهًا إلى المواطنين في بلديتي تاجوراء و الجديدة، حيث أعلنت أن لجان قبول طلبات التسجيل ستغلق اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 2:30 ظهرًا.
كما أكدت المفوضية أن آخر موعد للتسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025) سيكون في منتصف هذه الليلة، أي في الساعة 12:00، حيث ستغلق منظومة التسجيل نهائيًا في هذا الموعد، ولن يكون هناك أي تمديد بعد ذلك.
ودعت المفوضية المواطنين إلى ضرورة الانتهاء من تسجيلهم قبل الموعد المحدد لضمان مشاركتهم في الانتخابات.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً