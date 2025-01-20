المفوضية تعلن عن بدء قبول طلبات الانضمام لمشروع «شركاء من أجل الانتخابات»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للنتخابات، عن “فتح باب التسجيل للراغبين في الانضمام إلى مشروع “شركاء من أجل الانتخابات“.

ودعت المفوضية، “منظمات المجتمع المدني التي تعمل داخل نطاق البلديات المستهدفة في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية) لعام 2025 إلى التسجيل عبر الرابط التالي، بملء النموذج، اعتبارًا من اليوم، 20 يناير 2025: https://forms.office.com/r/qUF5fKT3t1?origin=lprLink.

يذكر أن “هذه هي المرحلة الأولى من المشروع، وسيتم اختيار المنظمات المستوفية للشروط التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا، علمًا أن آخر موعد للتسجيل هو يوم 30 يناير 2025”.

ورحبت المفوضية، “بالجميع للانضمام والمساهمة في دعم مسار الانتخابات وضمان مشاركة فاعلة وشاملة”.