المفوضية تعلن مواعيد توزيع «بطاقات الناخبين» في تاجوراء والجديدة

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لبلديتي تاجوراء والجديدة أن يوم السبت يعد يوم عمل عادي لمراكز توزيع بطاقة الناخب، وذلك من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 2:00 ظهرًا، طيلة الفترة المقررة للتوزيع.

ودعت المفوضية جميع الناخبين إلى التوجه إلى مراكز التوزيع في بلدياتهم لاستلام بطاقة الناخب ضمن المواعيد المحددة، لضمان مشاركتهم الفاعلة في العمليات الانتخابية المقبلة.

وتأتي هذه الدعوة في إطار استعدادات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان تسجيل جميع الناخبين واستكمال الإجراءات الرسمية قبل أي عملية انتخابية، بما يضمن تنظيم العملية الانتخابية بسلاسة ويسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية.

ويعد توزيع بطاقة الناخب خطوة أساسية لضمان وصول المواطنين إلى صناديق الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابي بشكل آمن ومنظم.

وتعتمد ليبيا منذ تأسيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على توزيع بطاقات الناخبين لضمان توثيق حقوق التصويت لكل مواطن، ويعد هذا الإجراء جزءًا من الجهود المستمرة لتطوير العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية والمصداقية في الانتخابات.