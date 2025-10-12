المفوضية تعلن موعد الاقتراع في بلديات المجالس البادية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن يوم السبت 18 أكتوبر 2025 سيكون موعد الاقتراع في عدد من بلديات المجالس البادية، تشمل اجخرة، أوجلة، أوباري، الغريفة، جالو، الكفرة، غات، القطرون، المرج، الجفرة، جردس، الشرقية، القرضة الشاطئ، براك الشاطئ، خليج السدرة، وأدري الشاطئ.

ودعت المفوضية جميع الناخبين إلى ضرورة اصطحاب بطاقاتهم الانتخابية للمشاركة في التصويت، مشددة على أن عدم حمل البطاقة يمنع من حق التصويت.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمفوضية على www.hnec.ly.