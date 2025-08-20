المفوضية تحدد موعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية «المجموعة الثانية»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن تنظيم مؤتمر صحفي يوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025، للإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية، وذلك بمقر المركز الإعلامي التابع للمفوضية.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على سير العملية الانتخابية، التي شهدت مشاركة عدد من البلديات في الجولة الثانية.

كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية في كل من: الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الغرب، الزاوية الشمال، صبراته، صرمان، وبئر الغنم.

ودعت المفوضية في بيان لها، كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية وممثلي الصحافة إلى حضور وتغطية هذا الحدث الانتخابي، مؤكدة أن المؤتمر سينطلق في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر المركز الإعلامي التابع للمفوضية.

وأكدت المفوضية أن العملية الانتخابية تسير وفق الجدول الزمني المحدد، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية والمشاركة الواسعة من المواطنين في اختيار ممثليهم على المستوى البلدي.