المفوضية تعلن موعد النتائج الأولية لـ«انتخابات المجالس البلدية»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن موعد صدور النتائج الأولية الملحقة لانتخابات المجالس البلدية للبلديات التالية: الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الغرب، الزاوية الشمال، الزاوية الجنوب، صبراتة، صرمان، وبئر الغنم.

وأوضحت المفوضية أن النتائج ستنشر اليوم بعد الساعة الثانية عشر ظهرًا على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، إضافة إلى موقعها الإلكتروني، لتوفير المعلومات بشكل شفاف وموثوق لجميع المواطنين والمهتمين بمخرجات العملية الانتخابية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص المفوضية على تنظيم عملية انتخابية ديمقراطية وشفافة، وضمان وصول النتائج الأولية إلى الجمهور في الوقت المحدد، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة لمتابعة سير العملية الانتخابية.

المفوضية تصدر النتائج النهائية لانتخابات «النقابة العامة الحرفية للمهن السياحية»

أصدرت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، اليوم، قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم (142) لسنة 2025 بالإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة الحرفية للمهن السياحية.

ويأتي هذا الإعلان ضمن الإجراءات التنظيمية التي تتبعها المفوضية لضمان شفافية العملية الانتخابية وموثوقية النتائج، بما يعكس الالتزام بتعزيز التمثيل الديمقراطي للأعضاء في النقابات المهنية.

وتتضمن نتائج الانتخابات أسماء الفائزين بالمقاعد المختلفة في النقابة العامة الحرفية للمهن السياحية، مع التأكيد على أن القرار يعتبر نافذًا فور صدوره، ويشكل الأساس القانوني لمباشرة المنتخبين مهامهم رسميًا.

وتهدف هذه الانتخابات إلى دعم الهيئات النقابية في قطاع السياحة، وتعزيز مشاركة الأعضاء في اتخاذ القرارات التي تؤثر على تطوير المهنة وضمان حقوقهم ومصالحهم المهنية.

قرار مجلس المفوضية رقم (142) لسنة 2025 بشأن الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب النثابة العامة الحرفية للمهن السياحية - الثلاثاء، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥