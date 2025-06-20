المفوضية تُعلن موعد نشر قوائم انتخابات نقابة أطباء الأسنان

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن يوم الأحد 22 يونيو 2025 سيشهد بدء نشر القوائم الأولية للمترشحين لانتخابات النقابات الفرعية لنقابة أطباء الأسنان.

وسيتم نشر القوائم بمقرات الإدارات الانتخابية التابعة للنقابات الفرعية، وستُتاح مدة يومين فقط للاطلاع عليها وتقديم الطعون القانونية إن وجدت، اعتباراً من تاريخ النشر.

وتؤكد اللجنة على ضرورة التزام المترشحين والأطراف المعنية بالمواعيد المحددة لضمان سير العملية الانتخابية وفق الأطر القانونية.

وتأتي عملية نشر القوائم الأولية للمترشحين ضمن الخطوات الأساسية التي تحدد سير العملية الانتخابية للنقابات المهنية، والتي تهدف إلى ضمان شفافية المنافسة ونزاهة الانتخابات، وتشكل انتخابات نقابة أطباء الأسنان خطوة مهمة في تعزيز التمثيل المهني للأطباء داخل النقابة، وتحديد قيادة قادرة على الدفاع عن حقوقهم وتنظيم قطاع طب الأسنان بشكل فعّال.

وتُعد فترة الاطلاع وتقديم الطعون فرصة قانونية لضمان صحة البيانات ودقة القوائم، وتوفير فرصة للمترشحين أو الجهات المعنية لمراجعة المرشحين المحتملين، مما يرفع من مصداقية الانتخابات ويعزز مشاركة الأعضاء.

يُذكر أن اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات تتبع نظاماً دقيقاً ومحدداً زمنياً لإدارة جميع مراحل الانتخابات، بدءاً من فتح باب الترشيح وانتهاءً بإعلان النتائج النهائية، ضمن إطار يحفظ الحقوق وينظم العملية الديمقراطية بشكل محكم.