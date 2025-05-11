المفوضية تعلن نتائج انتخابات عدد من النقابات المهنية لعام 2025

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية عن ثلاثة قرارات صادرة عن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لسنة 2025، شملت الإعلان عن نتائج انتخابات عدد من النقابات المهنية.

ووفق البيان، صدر قرار مجلس المفوضية رقم (85) لسنة 2025 بشأن الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة لأطباء الصحة العامة، كما صدر قرار رقم (86) بشأن الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة للعاملين بالخطوط الجوية الليبية.

وفي السياق ذاته، أصدر المجلس القرار رقم (87) لسنة 2025 بشأن الإعلان عن النتائج الأولية لانتخاب النقابات الفرعية لنقابة موظفي الشؤون الاجتماعية.

#قرار مجلس المفوضية رقم (87) لسنة 2025 بشأن الإعلان عن النتائج الأولية لانتخاب النقابات الفرعية (لنقابة موظفي الشؤون الاجتماعية) تم النشر بواسطة ‏اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية ‏ في الأحد، ١١ مايو ٢٠٢٥