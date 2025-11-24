المفوضية تغلق الواجهة الإلكترونية لـ«التزكيات» في الانتخابات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن إغلاق الواجهة الإلكترونية الخاصة بالتزكيات، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية والفنية المعتمدة لاستكمال مراحل العملية الانتخابية.

وأفادت المفوضية أن المرشحين الأفراد والقوائم الذين لم يستكملوا تقديم تزكياتهم داخل نطاق البلديات التسع المحددة، وهي: بنغازي، سلوق، الأبيار، قمينس، توكرة، طبرق، قصر الجدي، سرت، وسبها، سيتم استبعادهم من العملية الانتخابية.

وأوضحت المفوضية أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لضمان انتظام العملية الانتخابية والتقيد بالمواعيد النهائية المحددة للتزكيات، بما يعزز الشفافية والمصداقية في استكمال جميع مراحل الانتخابات.

هذا واعتمدت ليبيا منذ تأسيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على منظومة إلكترونية لتسجيل التزكيات، ضمن جهود تحديث العملية الانتخابية وتحقيق الشفافية في الترشيح، بعد تجارب سابقة شهدت تأخيرات وإشكاليات تنظيمية في الانتخابات السابقة.