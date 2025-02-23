مفوضية الانتخابات تفتتح مركز «الاتصالات والمساعدة»

افتتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مركز الاتصالات والمساعدة، بالتزامن مع إطلاق منظومة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025). ويهدف المركز إلى تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين من خلال استقبال استفساراتهم عبر الرقم المجاني (1441).

وبحسب المفوضية، “يعمل فريق مؤهل من الموظفين المدرّبين على الرد على أسئلة المواطنين حول كيفية التسجيل في سجل الناخبين، وتوفير معلومات عن البلديات المستهدفة، وأماكن وأرقام مراكز الانتخاب. كما يُقدّم المركز معلومات إضافية تتعلق بالعملية الانتخابية، لضمان مشاركة فعالة وشفافة من جميع المواطنين المؤهلين”.

ووفق المفوضية، “يعمل مركز الاتصالات والمساعدة من يوميا ما عدا العطلات، من الساعة 10:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً، لضمان تغطية كافة استفسارات المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذه المرحلة المهمة من العملية الانتخابية”.

وتأتي هذه الخطوة”في إطار جهود المفوضية المستمرة لتعزيز التواصل مع الناخبين وتسهيل مشاركتهم في انتخابات المجالس البلدية، وضمان تقديم المعلومات اللازمة بشكل سريع ودقيق لدعم نجاح العملية الانتخابية”.