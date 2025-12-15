المفوضية تفتتح «مركز العدّ والإحصاء» لنتائج انتخابات البلديات

افتتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح يوم الاثنين 20 اكتوبر 2025، مركز العدّ والإحصاء بمقرها في العاصمة طرابلس، إيذانًا بانطلاق مرحلة تجميع واستلام استمارات نتائج الاقتراع الخاصة ببلديات المجموعة الثالثة لعام 2025.

وشهدت الساعات الأولى من عمل المركز استلام صناديق استمارات النتائج الواردة من تسع بلديات، والتي شهدت عملية الاقتراع يوم السبت 13 ديسمبر الجاري، وذلك عقب استكمال إجراءات النقل والتسليم المعتمدة لدى المفوضية.

ويباشر فريق مركز العدّ والإحصاء، بإشراف إدارة النظم والمعلومات، أعمال مطابقة البيانات الواردة مع السجلات المعتمدة، في إطار الاستعداد لإعلان النتائج الأولية عقب الانتهاء من عمليات المراجعة والتدقيق الفني.

وأكدت المفوضية أن إجراءات العدّ والإحصاء تُنفذ وفق معايير عالية من الشفافية والدقة، وبحضور المراقبين المعتمدين وممثلي وسائل الإعلام، بما يضمن حماية إرادة الناخبين وتعزيز الثقة في المسار الانتخابي.