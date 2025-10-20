المفوضية تفتتح مركز «العدّ والإحصاء» لاستلام استمارات النتائج

افتتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات صباح اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 مركز العدّ والإحصاء بمقرها في طرابلس، إيذانًا ببدء مرحلة تجميع واستلام استمارات نتائج الاقتراع لانتخابات البلديات في المجموعة الثالثة لعام 2025.

وخلال الساعات الأولى من افتتاح المركز، تم استلام صناديق استمارات النتائج الواردة من 16 بلدية أجرت عملية الاقتراع يوم السبت 18 أكتوبر الجاري، بعد استكمال إجراءات النقل والتسليم وفق الضوابط المعتمدة من المفوضية.

ويعمل فريق مركز العدّ والإحصاء تحت إشراف إدارة النظم والمعلومات على مطابقة البيانات، تمهيدًا لإعلان النتائج الأولية فور استكمال عمليات المراجعة والتدقيق الفني.

وأشارت المفوضية إلى أن مرحلة العدّ والإحصاء تُجرى وفق أعلى معايير الشفافية والدقة، وبحضور المراقبين المعتمدين وممثلي وسائل الإعلام، لضمان صون إرادة الناخبين وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.