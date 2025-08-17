المفوضية تفتتح مركز «العد والإحصاء» في طرابلس لفرز استمارات الاقتراع

افتتحت المفوضية صباح اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، مركز العد والإحصاء بمقرها الرئيسي في طرابلس، بعد استلام صناديق استمارات النتائج من 26 بلدية جرت فيها عملية الاقتراع يوم أمس السبت 16 أغسطس.

وباشر 157 موظفًا العمل في المركز لإدخال البيانات ومطابقتها وفق الإجراءات الفنية والمعايير المعتمدة، لضمان أعلى درجات الشفافية والدقة في رصد النتائج الأولية.

ويعد مركز العد والإحصاء محطة أساسية في مسار العملية الانتخابية، حيث يتم تجميع ومراجعة الاستمارات الواردة من مراكز الاقتراع وإدخالها في النظام الإلكتروني الخاص بالمفوضية، تمهيدًا لإعلان النتائج الأولية لاحقًا.

وأكدت المفوضية أن جميع مراحل العد والإحصاء تخضع لرقابة مشددة من اللجان المختصة، وبحضور ممثلين عن المراقبين المحليين والدوليين ووسائل الإعلام المعتمدة، لتعزيز الشفافية والثقة في العملية الانتخابية.