المفوضية تفتح باب اعتماد وكلاء المرشحين لانتخابات المجالس البلدية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 عن بدء استقبال طلبات تسجيل واعتماد وكلاء المرشحين لانتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية لعام 2025.

وأوضحت المفوضية أن عملية الاعتماد تتم حصريًا في مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للبلديات المستهدفة ضمن نطاق كل إدارة انتخابية، داعيةً المرشحين ووكلائهم إلى الالتزام بمتطلبات التسجيل لاستكمال إجراءات الاعتماد.

وأشارت المفوضية إلى متطلبات اعتماد وكيل المرشح التي تشمل:

تقديم صورة شخصية إلكترونية حديثة.

إرفاق صورة من إثبات الهوية الرسمية.

تعبئة الاستمارات التالية: استمارة (1) تسجيل الوكيل. استمارة (2) تسجيل بيانات الوكلاء مع توقيع مدونة السلوك.



وشددت المفوضية على أهمية دور وكلاء المرشحين في ضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة للانتخابات.

ووجهت المفوضية رسالة إلى المواطنين قائلة: “بلديتك مسؤوليتك، شارك في التعمير”، مشجعةً على المشاركة الفاعلة في دعم الانتخابات المحلية عبر اعتماد وكلاء المرشحين.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحضيرات المكثفة لضمان نجاح انتخابات المجالس البلدية وتحقيق مشاركة شعبية واسعة.