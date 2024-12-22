المفوضية تفتح باب الترشّح لانتخابات «نقابة الأطباء»

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، أنه “اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 23/12/2024 م ولمدة (7) سبعة أيام عمل، سيفتح باب الترشح لانتخاب الأمانة العامة لنقابة الأطباء وذلك للتنافس على عدد (7) سبعة مقاعد ( النقيب العام+ النائب الأول+ النائب الثاني+ 4 أربعة أعضاء) إضافة لعدد (2 إثنان) مقاعد احتياط ( بنظام القائمة)”.

وبحسب المفوضية، “تقديم طلبات الترشح سيكون أثناء ساعات عمل الدوام الرسمي من الساعة (9 التاسعة )صباحاً حتى الساعة ( 2 الثانية ) مساءً، بمقر اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات بالمفوضية الكائن بطرابلس بطريق الهضبة الشرقية بجوار مبنى صندوق التضامن الاجتماعي”.