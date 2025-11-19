المفوضية تفتح باب الترشح للانتخابات في الجديدة وتاجوراء

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن فتح باب الترشح لعضوية المجلس البلدي لكل من بلدية الجديدة وبلدية تاجوراء ضمن انتخابات المجموعة الثالثة لعام 2025، ابتداءً من الأحد 23 نوفمبر.

ويُتاح الترشح وفق نظامين: الفردي ووفق القوائم، على أن تُقدّم الملفات في مكاتب الإدارة الانتخابية بالساحل الغربي وطرابلس خلال أوقات الدوام الرسمي.

ودعت المفوضية جميع الراغبين في خوض الانتخابات إلى المبادرة بتقديم طلباتهم ضمن المواعيد المحددة، مع إمكانية الاطلاع على دليل الترشح من هنا.

مجلس المفوضية يصدر القرار رقم (230) لعام 2025 بشأن بدء الدعاية الانتخابية لمترشحي المجالس البلدية

هذا وأصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (230) لسنة 2025، الذي يمنح الإذن الرسمي لبدء حملات الدعاية الانتخابية لمترشحي انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025).

ويأتي هذا القرار في إطار استعدادات المفوضية لضمان سير العملية الانتخابية وفق القوانين واللوائح المعمول بها، بما يتيح للمترشحين التفاعل مع الناخبين وعرض برامجهم الانتخابية ضمن الفترة الزمنية المحددة.