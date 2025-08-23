المفوضية تفتح مراكز الاقتراع في الزاوية وصبراتة وصرمان وبئر الغنم

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن فتح مراكز الاقتراع اليوم السبت 23 أغسطس 2025، لبدء عملية التصويت لانتخاب المجالس البلدية للمجموعة الثانية للبلديات التابعة للمكتب الإداري الانتخابي بالزاوية، وتشمل: الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الشمال، الزاوية الغرب، صبراتة، صرمان، وبئر الغنم.

وتبدأ عملية الاقتراع من الساعة 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة 6 مساءً، وشددت المفوضية على ضرورة حضور كل ناخب وناخبة مع مستند إثبات الهوية وبطاقة الناخب الخاصة بانتخاب المجالس البلدية.

للاستفسار يمكن التواصل عبر الرقم 1441 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.hhec.ly، أو عبر البريد الإلكتروني info@hnec.ly.