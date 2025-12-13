المفوضية تفتح مراكز الاقتراع لـ«انتخابات المجالس البلدية»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن فتح مراكز الاقتراع اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، لإجراء عملية التصويت لاختيار أعضاء المجالس البلدية للمجموعة الثالثة.

ويبدأ التصويت في جميع المراكز من الساعة 9 صباحًا ويستمر حتى الساعة 6 مساءً.

وتشمل البلديات التي ستجرى فيها الانتخابات كل من: طبرق، قصر الجدي، بنغازي، توكرة، قمينس، الابيار، سلوق، سبها، وسرت.

ودعت المفوضية جميع المواطنين في هذه البلديات إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية والحرص على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت ضمن الأوقات المحددة.