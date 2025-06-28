المفوضية تفتح مراكز توزيع «بطاقة ناخب».. إطلاق الواجهة الإلكترونية للتحقق من المزكيين

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم السبت 28 يونيو 2025، عن بدء فتح مراكز توزيع بطاقة (ناخب) الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.

ودعت المفوضية جميع المواطنين الذين سجلوا أسماءهم للانتخابات إلى التوجه إلى مركز الانتخاب الذي قاموا بالتسجيل فيه، مصحوبين بإثبات هوية رسمي (بطاقة شخصية، كتيب عائلة، أو جواز سفر) لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.

هذا وتعمل مراكز التوزيع يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، وذلك لضمان تسهيل حصول الناخبين على بطاقاتهم قبل موعد الانتخابات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات المجالس البلدية، والتي تمثل محطة مهمة لتعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية المحلية.

إطلاق الواجهة الإلكترونية لنظام التحقق من المزكيين

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن إطلاق الواجهة الإلكترونية لنظام التحقق من المزكيين، التي توفر وسيلة حديثة وسهلة للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمزكيين.

ويمكن للمستخدمين مشاهدة فيديو تعريفي يشرح كيفية عمل الواجهة واستخدامها، مما يتيح فهمًا واضحًا لكيفية الاستفادة من النظام الإلكتروني.

للوصول إلى الواجهة الإلكترونية مباشرة، من هنا.

الواجهة الإلكترونية لنظام التحقق من المزكيين من خلال الفيديو يمكنكم الإطلاع على كيفية عمل الواجهة. ويمكنكم الدخول للواجهة الإلكترونية بالضغط على الرابط التالي :⤵️ https://hnec.ly/نظام_التحقق_من_المزكيين تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الجمعة، ٢٧ يونيو ٢٠٢٥