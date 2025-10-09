المفوضية تقدم كتاب الأسبوع حول «المنازعات الانتخابية»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن اختيار كتاب بعنوان “المنازعات الانتخابية في التشريع الليبي (دراسة مقارنة بالتشريع الانتخابي التونسي)” كمقرر لهذا الأسبوع، الكتاب من تأليف المحامي والمستشار القانوني خالد فرج الفرجاني، وصدرت طبعته الأولى في سنة 2024 عن مكتبة دار الحكم

ويتناول الكتاب مفهوم الانتخابات وطبيعتها القانونية وخصائصها، بالإضافة إلى معايير نزاهة الانتخابات. كما يركز على المنازعات التي تنشأ نتيجة مخالفة القوانين والأنظمة الانتخابية أثناء سير العملية الانتخابية.

ويستعرض الكتاب أنواع الانتخابات وأشكال النظم الانتخابية والقوانين الانتخابية الليبية، مقارنة بالقانون الانتخابي التونسي. كما يعالج المنازعات المتعلقة بمرحلتي تقسيم الدوائر والقوائم الانتخابية باعتبارهما مرحلتين أساسيتين لبدء عملية الترشح.

محتويات الكتاب تشمل:

* المطلب الأول: الانتخابات (مفهومها، طبيعتها، خصائصها).

* المطلب الثاني: أنواع الانتخابات وأشكال النظم الانتخابية.

* الخاتمة.

* المصادر والمراجع.

وأشار بيان المفوضية إلى أن الكتاب متوفر في نسخته الورقية في مكتبة المفوضية للمطالعة.